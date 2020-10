Lösbare Aufgaben für Bayer Leverkusen in Europa League

«Mit Slavia Prag und OGC Nizza haben wir zwei etablierte europäische Clubs erwischt. Sehr ernstzunehmende Gegner - Slavia ist tschechischer Meister, Nizza ein Top-Team aus dem Land des Weltmeisters. Hinzu kommt der Pokalsieger aus Israel, dessen Qualifikation für die Gruppenphase vielleicht etwas überraschend kam. Es ist klar, dass wir den Anspruch haben, uns durchzusetzen.», meinte Bayers Sportdirektor Simon Rolfes.

In der Gruppenphase steht bis Weihnachten eine Terminhatz an. Gespielt wird am 22. und 29. Oktober, am 5. und 26. November sowie am 3. und 10. Dezember. Drohende Spielabsagen wegen der Corona-Krise könnten den ohnehin engen Zeitplan gefährden. Bayer-Coach Peter Bosz hofft auf einen reibungslosen Verlauf und darauf, dass Bayer bei der Auslosung der letzten 32 Teams am 14. Dezember noch vertreten ist: «Ziel muss sein, dass wir nach dem Winter noch dabei sind.»