Schalkes Baum stellt klar: Fährmann bleibt im Tor

Gelsenkirchen (dpa) - Ralf Fährmann bleibt auch unter dem neuen Trainer Manuel Baum zunächst im Tor des FC Schalke 04. Angesichts einiger Spekulationen in den vergangenen Tagen stellte Baum am Freitag klar: «Ralf wird spielen gegen Leipzig.» Zuletzt hatte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga in Frederik Rönnow den Ersatzkeeper von Eintracht Frankfurt verpflichtet und den bisherigen Fährmann-Vertreter Markus Schubert an die Hessen abgegeben.

Von dpa