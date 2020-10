16-Jähriger bei eskalierendem Schülerstreit schwer verletzt

Remscheid (dpa/lnw) - Bei einem Schülerstreit ist einer der Jugendlichen mit einem Klappmesser schwer verletzt worden. Die beiden Teenager (15/16) seien am Donnerstagabend in Remscheid auf einer Straße aufeinander getroffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen war es in der Vergangenheit zwischen den beiden Schülern aus einer Klasse zu Streitigkeiten in einer WhatsApp-Gruppe gekommen.

Von dpa