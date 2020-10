Dortmund (dpa) - Der Dortmunder Trainer Lucien Favre hat die erste Berufung von Mahmoud Dahoud in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft begrüßt. «Ich freue mich natürlich für ihn. Es ist gut für ihn, dass er zur Nationalmannschaft geht», sagte der Schweizer am Freitag in Dortmund.

Von dpa