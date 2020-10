Die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz hatten sich am Montag auf einen Fahrplan für die letzten vier Wochen vor dem Anfang Dezember in Stuttgart geplanten Wahlparteitag geeinigt. Dazu gehören zwei öffentliche Live-Diskussionen mit den Kandidaten im Internet und CDU-interne Einzel-Talks per Videoschalte. Wegen der Corona-Pandemie verzichten Laschet, Merz und Röttgen auf öffentliche Veranstaltungen mit Publikum. Die CDU-Mitglieder könnten sich durch die Internet-Veranstaltungen «ein umfassendes Bild» von den Kandidaten machen, sagte Laschet.