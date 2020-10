Bochum (dpa) - Mittelfeldspieler Vitaly Janelt wechselt vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum in die zweite englische Liga zum FC Brentford. Dies gab der Revierclub am Samstag bekannt. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt. Der 22-Jährige spielte seit Januar 2017 in Bochum und bestritt 62 Pflichtspiele für den Club.

Von dpa