Die Fahnder hatten den Mann am Freitag an einer Autobahnauffahrt in Köln kontrollieren wollen, als er plötzlich Gas gab und davonraste. Beim Versuch, die Polizei abzuschütteln, ignorierte er Aufforderungen zum Anhalten, rote Ampeln und eine Einbahnstraße. Schließlich fuhr er in einem Park eine Treppe hinab, blieb stecken und flüchtete zu Fuß weiter. Am Ende stellten Polizisten den Mann in einem Teich, in dem er sich versteckt hatte.

Die Beamten beschlagnahmten im Fluchtauto ein halbes Kilo Marihuana sowie Bargeld und nahmen den 38-Jährigen fest, wie es am Samstag in einer Mitteilung hieß. Er sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.