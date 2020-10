Heldt verteidigt erneut Kölner Torwart Horn

Köln (dpa) - Sport-Geschäftsführer Horst Heldt hat in der Torwartdiskussion beim 1. FC Köln noch einmal klar Stellung für Timo Horn bezogen. Die Rheinländer stellen demnach auch keine Überlegungen an, auf dieser Position etwas zu verändern. «Nein», sagte Heldt beim Pay-TV-Sender Sky am Samstag vor dem rheinischen Derby der Kölner gegen Bayer 04 Leverkusen am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga.

