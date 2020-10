Risikogebiete: Zorc sieht kein Problem mit Nationalspielern

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund will seine Fußball-Nationalspieler in der Länderspielpause abstellen und geht trotz der Coronavirus-Pandemie nicht von Komplikationen aus. «Im Prinzip ist bis auf wenige Ausnahmen abgesehen ganz Europa Risikogebiet», betonte Manager Michael Zorc am Samstag vor dem Bundesligaspiel in Dortmund gegen den SC Freiburg dem Sender Sky. Man habe aber eine klare Regelung auch durch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. «Wenn sie zurückkommen, können sie sich durch einen negativen Corona-Test befreien», sagte Zorc mit Blick auf die Spieler: «Wir erwarten da keine Probleme.»

Von dpa