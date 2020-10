Lkw-Anhänger brennt aus: Schulgebäude beschädigt

Dorsten (dpa/lnw) - Ein Lkw-Anhänger voller Altkleider ist in der Nacht zu Samstag in Dorsten (Kreis Recklinghausen) in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auch auf Teile eines leerstehenden Schulgebäudes über, auf dessen Hof der Container abgestellt war. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt laut Polizei geschätzt 35 000 Euro. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Ermittelt werde aber auch, ob jemand die Altkleider in Brand gesetzt hat, hieß es.

Von dpa