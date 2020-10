Weiter ungemütliches Wetter in NRW

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen bleibt das Wetter in den nächsten Tagen ungemütlich. Sonne werde eher die Ausnahme sein, sagte am Sonntag ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bis Freitag zwischen 14 und 16 Grad. Die Nächte sind für die Jahreszeit vergleichsweise mild mit Tiefstwerten zwischen fünf und zehn Grad. Nachtfrost sei nicht zu erwarten. Dazu werde es windig.

Von dpa