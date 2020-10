Auto stürzt in Innenhof: Zwei Schwerverletzte

Wuppertal (dpa/lnw) - Beim Sturz ihres Autos von einer Straße auf ein tiefer gelegenes Grundstück sind in Wuppertal die zwei Fahrzeuginsassen schwer verletzt worden. Ein 30-Jähriger sei am Sonntag im Stadtteil Ronsdorf bergab gefahren und habe dabei die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen geriet demnach ins Schleudern, kreuzte zwei Gegenfahrbahnen und stürzte etwa dreieinhalb Meter tief in einen angrenzenden Innenhof. Der Fahrer sowie seine 27 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa