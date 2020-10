A40 bei Mülheim wieder frei: Verkehr läuft störungsfrei

Mülheim (dpa/lnw) - Nach der Freigabe der wichtigen Pendlerautobahn A40 bei Mülheim am Sonntagabend lief der Berufsverkehr an der Stelle am Montagmorgen wieder störungsfrei. «Keine Probleme mehr dort», berichtete ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen NRW. Die Autobahn war zuvor nach einem Tanklaster-Brand mehr als zwei Wochen in beide Richtungen gesperrt worden. Der Lastwagen war am 17. September unter einer Eisenbahnbrücke in Flammen aufgegangen. Die dabei beschädigte Brücke wurde mittlerweile abgetragen. Die Deutsche Bahn bereitet zur Zeit den Bau einer Behelfsbrücke vor.

Von dpa