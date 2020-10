OB-Kandidat von «Die Rechte» muss Waffenschein abgeben

Die Behörde beruft sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Juni 2019 zur waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit von Kommunalpolitikern, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung agieren. «Die Rechte» in NRW ist nach einem aktuellen Bericht der NRW-Landesregierung aus verbotenen Neonazi-Kameradschaften hervorgegangen und nutzt das Parteienprivileg aus. Gegen Mitglieder der Partei sei in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen elf Jahren wegen 378 politisch motivierter Straftaten ermittelt worden. Darunter seien 71 gefährliche Körperverletzungen gewesen, hatte das NRW-Innenministerium Ende September auf eine Große Anfrage der Grünen mitgeteilt.