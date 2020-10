NRW-Bank: Stimmung in der Wirtschaft hellt sich auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der nordrhein-westfälischen Wirtschaft wächst die Zuversicht. Der Stimmungsindikator der NRW.Bank hat sich im September den fünften Monat in Folge verbessert. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Situation erneut positiver als im Vormonat, teilte die NRW.Bank am Montag mit. Zudem erwarteten sie eine weitere Erholung ihrer Geschäfte. Das NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima sei im September um 1,5 Punkte auf 0,0 Punkte gestiegen.