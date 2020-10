Tote-Hosen-Sänger Campino hat in New York geheiratet

Düsseldorf (dpa) - Tote-Hosen-Sänger Campino (58) hat geheiratet. In einem Interview der «Rheinischen Post» bestätigte er zwar, dass die Hochzeit in New York und die Band nicht dabei gewesen sei - den Namen seiner Frau verriet er aber nicht. «Weil sie nicht gerne in der Öffentlichkeit steht», sagte Campino, der mit bürgerlichem Namen Andreas Frege heißt. Dass seine Frau ihn manchmal mit dem Namen «Philip» anspreche, liege daran, dass «ich manchmal ein paar Schritte hinter ihr herlaufe wie Prinz Philip der Queen».