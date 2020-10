Später Start in die Zuckerrüben-Ernte am Niederrhein

Der Vorsitzende des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes, Bernhard Conzen, hatte vor kurzem Ertragsverluste an schlechteren Standorten von bis zu 50 Prozent prognostiziert. An manchen Standorten lägen die Rüben wegen der Trockenheit blank am Boden. Die Rübenernte hatte im Jülicher Raum Ende September begonnen; ebenfalls später als in normalen Jahren.

Die Zahl der Rübenbauern geht deutlich zurück. Das liegt aus Sicht des Verbandes teils an EU-Vorgaben und besonders scharfen Vorschriften in Deutschland für Pflanzenschutzmittel, aber auch an den zwei Dürrejahren 2018 und 2019 in Folge. Laut dem Verband ging allein im Rheinland die Zahl der Verbandsmitglieder binnen zwei Jahren um etwa 1000 auf rund 2800 zurück.