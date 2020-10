Sancho nach Bildern zunächst nicht zur Nationalmannschaft

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Jungstar Jadon Sancho ist am Montag nach seiner mutmaßlichen Teilnahme an einer Geburtstagsfeier zunächst nicht zur englischen Nationalmannschaft gereist. Der englische Verband begründete die Maßnahme damit, zunächst «weitere Informationen» zur Risikoabschätzung sammeln zu wollen. Die britische Boulevardzeitung «The Sun» hatte am Sonntagabend Bilder von Sancho (20) und seinen Teamkollegen Tammy Abraham (23) und Ben Chilwell (23) veröffentlicht, die auf einer Überraschungsparty für Abraham am Samstag entstanden sein sollen.

Von dpa