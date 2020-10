Ferienbeginn: ADAC rechnet mit Staus auf A1 und Kölner Ring

Köln (dpa/lnw) - In den bevorstehenden Herbstferien drohen nach Einschätzung des ADAC in Nordrhein-Westfalen Staus vor allem auf den vielbefahrenen Autobahnen nach Norden und Süden. Betroffen könnten besonders die A1 (Köln - Dortmund - Osnabrück), A2 (Dortmund - Hannover), A3 (Oberhausen - Köln - Frankfurt), der Kölner Ring und die A61 zwischen Mönchengladbach und Koblenz sein, teilte der ADAC Nordrhein am Montag mit. Wer möglichst staufrei ans Ziel kommen wolle, solle nicht gleich am Freitagnachmittag losfahren. «Da treffen Urlauber und Berufspendler aufeinander», sagte Verkehrsexperte Roman Suthold.

