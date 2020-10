Autoklau: Mutmaßliche Diebes- und Hehlerbande verhaftet

Bereits im Juni seien drei Verdächtige in Flammersfeld (Kreis Altenkirchen) auf frischer Tat gefasst worden. Ermittler aus Rheinland-Pfalz und aus dem nordrhein-westfälischen Gummersbach hätten in den vergangenen Monaten weitere sechs Verdächtige identifiziert und Hallen ausfindig gemacht, in denen die Autos seit Beginn der Diebstahlserie im November 2019 auseinandergenommen worden seien.

Am 21. September hätten Beamte beider Bundesländern Durchsuchungen vorgenommen und Haftbefehle gegen sechs Verdächtige vollstreckt. Auch seien Beweismittel - etwa Motoren, Getriebe und elektronische Bauteile gefunden worden. Bei den Staatsanwaltschaften Bonn und Koblenz laufen nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls gegen die Männer.