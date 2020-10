Mehr Geld und Stellen für Radwegebau in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will im kommenden Jahr mehr Geld für den Bau von Radwegen ausgeben. Im Haushaltsentwurf für 2021 seien Investitionen von rund 54 Millionen Euro vorgesehen, teilte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Montag mit. Das seien 15 Millionen Euro mehr als im Etat für dieses Jahr. Für den Bau von Radschnellwegen soll es zehn Millionen Euro mehr geben, für den Radwegebau an Landesstraßen und auf stillgelegten Bahntrassen fünf Millionen Euro mehr. Die Bezirksregierungen erhielten fünf zusätzliche Stellen, um die Genehmigung neu geplanter Radwege zu beschleunigen.