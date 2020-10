Bielefeld leiht U21-Nationalspieler Arne Maier von Hertha

Bielefeld (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat sich für diese Saison mit U21-Nationalmannschafts-Kapitän Arne Maier vom Liga-Rivalen Hertha BSC verstärkt. Das bestätigte die Arminia am Montag. Zuvor hatte der «kicker» berichtet. Gleichzeitig wechselte Stürmer Prince Owusu nach einer Vertragsauflösung zum Zweitligisten SC Paderborn. Der im Vorjahr an den Regionalligisten Alemannia Aachen verliehene Abwehrspieler Can Özkan wechselt auf Leihbasis zu Naestved BK in die zweite dänische Liga.

Von dpa