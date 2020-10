Bremen verleiht Straudi nach Klagenfurt: Young nach Essen

Nachwuchsstürmer Isaiah Young wechselt zu Rot-Weiß Essen. «Isaiah möchte in Essen den nächsten Schritt in seiner Karriere machen», sagte Baumann. Der 22-Jährige, der seit drei Jahren in Bremens U19 und in der U23 spielte, war in der vergangenen Saison an Royale Union Saint Gilloise in Belgien ausgeliehen.