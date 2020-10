Feuerwehrmann warnt seine eigenen Nachbarn vor Brand im Haus

Köln (dpa/lnw) - Ein Feuerwehrmann hat seine eigenen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus vor einem im Dachstuhl ausgebrochenen Feuer gewarnt. Durch seine schnelle Reaktion seien fünf erwachsene Nachbarn und ein Baby sicher aus dem Gebäude in Köln gelangt, teilte die Stadt mit. Der Dachstuhl des Hauses war am Montagabend in Brand geraten, als der 33-Jährige gerade das Haus verlassen wollte, um zu einer Ausbildungsveranstaltung der Feuerwehr zu fahren. Noch an der Haustür sei er von Nachbarn darauf hingewiesen worden.

Von dpa