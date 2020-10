Regierung: Merkel-Graffiti in Essen hat 4000 Euro gekostet

Das Foto eines Graffiti mit Kanzlerin Angela Merkel und einem typischen Ruhrgebiets-Spruch wurde deutschlandweit bekannt. Die SPD im Landtag wollte wissen, was der Spaß gekostet hat - und was Merkels Besuch in Essen eigentlich brachte.