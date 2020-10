Bochum (dpa/lnw) - Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A40 bei Bochum-Hamme ist die Autobahn in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung werde noch bis etwa 10.30 Uhr andauern, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Dortmund am Dienstag.

Von dpa