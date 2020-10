Ahlen (dpa/lnw) - Nach der Messerattacke in einem Café in Ahlen sitzt der 55 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das schwer verletzte Opfer, ein 43 Jahre alter Kellner, schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, erklärten die Ermittler am Dienstag. Demnach hatten sich die beiden wegen der Rechnung gestritten.

Von dpa