Laschet schätzt die Zusammenarbeit mit der FDP

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wirbt für schwarz-gelbe Koalitionen. «Ich schätze die Zusammenarbeit mit der FDP», betonte der stellvertretende CDU-Vorsitzende, der in Düsseldorf seit drei Jahren gemeinsam mit den Liberalen regiert. Im Vergleich zu vielen Landesregierungen, die eher aus der Not geboren seien, beruhe das nordrhein-westfälische Regierungsbündnis auf «einer Grundüberzeugung, die bei sehr vielen Politikfeldern trägt», sagte Laschet am Dienstag in Berlin. Klagen über den Koalitionspartner - wie es bei Koalitionen der CDU mit SPD oder Grünen oft vorkomme - höre man von ihm «relativ selten».

Von dpa