Laumann dringt auf höhere Grippe-Impfquote

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Beginn der Grippesaison hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) eine höhere Impfquote bei besonders von der Krankheit gefährdeten Menschen angemahnt. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sei eine hohe Influenza-Impfquote bei Risikogruppen wie Menschen ab 60 Jahren und exponierten Berufsgruppen wie medizinischem Personal wichtig, um schwere Erkrankungen zu verhindern und Engpässe in Krankenhäusern zu vermeiden. «Impfen ist immer noch die effektivste Möglichkeit, gegen Infektionskrankheiten vorzugehen», betonte Laumann am Dienstag in Düsseldorf. Es wäre ein «Bombenerfolg», wenn NRW auf acht bis zehn Millionen geimpfte Menschen kommen würde - rund die Hälfte der Bevölkerung.

Von dpa