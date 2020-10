NRW schneidet beim Einsatz von Recyclingpapier gut ab

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalen hat bei einem bundesweiten Wettbewerb zur Nutzung von Recyclingpapier gut abgeschnitten. Der Kreis Paderborn wurde als recyclingpapierfreundlichster Landkreis und die Fern-Universität in Hagen als recyclingpapierfreundlichste Hochschule 2020 ausgezeichnet. Die Universität zu Köln sicherte sich einen der Preise als Aufsteiger des Jahres. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zeichnete am Dienstag in Berlin Kommunen, Landkreise und Hochschulen aus, die in Sachen umweltfreundliches Papier besonders vorbildlich sind. Die Stadt Erlangen (Bayern) setzte sich als recyclingpapierfreundlichste Stadt 2020 durch.

Von dpa