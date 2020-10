Ausstellung in Münster zeigt Kunst der großen Gefühle

Münster (dpa/lnw) - Leidenschaft, Liebe, Schmerz: Um große Gefühle dreht sich eine neue Kunstausstellung in Münster. Die Schau im LWL-Museum für Kunst und Kultur zeigt vom kommenden Freitag an etwa 200 Werke von der Antike bis zur Gegenwart, die sich mit menschlichen Emotionen und Leidenschaften auseinandersetzen. Zusammengetragen wurden dabei herausragende Arbeiten, etwa von Peter Paul Rubens, Auguste Rodin, Edvard Munch, Anthonis van Dyck oder Maria Lassnig. «Die Ausstellung lädt alle ein mitzufühlen mit dem, was sie hier sehen», sagte Museumsdirektor Hermann Arnhold am Dienstag bei einem Rundgang durch das Museum.

Von dpa