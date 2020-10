Weltkriegsbombe muss in Köln gesprengt werden: Evakuierung

Köln (dpa/lnw) - Eine Weltkriegsbombe muss in Köln in der Nacht zum Mittwoch kontrolliert gesprengt werden. Von der dafür nötigen Evakuierung sind 7200 Anwohner betroffen. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Langzeitzünder konnte am Dienstagabend im Stadtteil Klettenberg nicht entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Der Blindgänger war am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Wegen ihres Langzeitzünders waren sofort alle Gebäude rund um den Fundort evakuiert worden.

Von dpa