Mann flieht vor Polizei und verursacht Unfall

Essen (dpa/lnw) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in Essen vor einer Polizeikontrolle geflohen und hat einen Unfall mit insgesamt acht Autos verursacht. Die Beamten wollten den jungen Mann kurz vor Mitternacht anhalten und kontrollieren, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Dieser habe aber Gas gegeben und sei vermutlich bei Rot über eine Kreuzung gefahren. Dort stieß er mit einem anderen Wagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in insgesamt sechs geparkte Autos geschleudert.

Von dpa