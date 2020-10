Umstrittenes Großkonzert in Düsseldorf für 2020 abgesagt

Düsseldorf (dpa) - Das ursprünglich schon für September geplante Großkonzert in Düsseldorf mit bis zu 13 000 Zuschauern wird 2020 nicht mehr stattfinden. Das teilte eine Sprecherin des Veranstalters Marek Lieberberg am Mittwoch mit. «Die Voraussetzungen dafür sind einfach nicht gegeben», sagte sie. Es gebe einen Anstieg der Infektionszahlen. Ein weiterer Grund: Das Konzept sah vor, das Dach in der Düsseldorfer Fußball-Arena während der Show offen zu lassen. Auch das sei nun - es wird langsam kalt - nicht mehr möglich. Auch sei fraglich, ob man die Künstler in der geplanten Konstellation wieder zusammenbringen könne. «Deswegen haben wir gesagt: Wir planen nicht mehr für dieses Jahr.» Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.

Von dpa