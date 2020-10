SPD wirft Landesregierung Verschwendung vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD im Landtag hat der schwarz-gelben Landesregierung Verschwendung trotz der Corona-Krise vorgeworfen. Die Ausgaben der Staatskanzlei seien von 125 Millionen Euro im Jahr 2016 auf knapp 360 Millionen im Jahr 2021 fast verdreifacht worden, sagte SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty am Mittwoch in der Generaldebatte im Landtag zum Haushaltsentwurf 2021. Innerhalb von drei Jahren seien mehr als 770 neue Stellen in der Ministerialbürokratie geschaffen worden.

Von dpa