Bewaffnete rauben Internet-Uhrenhändler aus

Siegburg (dpa/lnw) - Bewaffnete Täter haben in Siegburg bei Bonn einen Internet-Uhrenhändler brutal überfallen. Drei Männer und eine Frau schlugen den Geschäftsmann am Dienstagvormittag im Eingangsbereich seiner Büroräume nieder, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie fesselten ihn an Händen und Füßen und bedrohten ihn mit einer Pistole. Ein Täter war den Angaben zufolge möglicherweise sogar mit einer Maschinenpistole bewaffnet. Nach Schlägen öffnete der Händler demnach den Tresor. Sie raubten Schmuck und Luxusuhren, deren Wert sich nach einer ersten Schätzung auf einen mittleren sechsstelligen Betrag summiert. Nach der Flucht der Bande habe sich der leicht verletzte Händler von seinen Fesseln befreien und die Polizei rufen können.

