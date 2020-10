Kabinett bringt Leitentscheidung für Kohlerevier auf den Weg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Kabinett hat die lang erwartete neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau im Rheinischen Revier auf den Weg gebracht. Der Entwurf mit dem Titel «Neue Perspektiven für das Rheinische Revier» werde am Donnerstag in einer Unterrichtung der Landesregierung vorgestellt, teilte der Landtag am Mittwoch mit. Die neue Leitentscheidung war nach dem Beschluss zum Kohleausstieg notwendig geworden.

Von dpa