Hagen/Wuppertal (dpa/lnw) - Auch in Hagen und Wuppertal ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einer Woche über die entscheidende Schwelle von 50 gestiegen. Nach der jüngsten Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt der Wert im etwa 190 000 Einwohner zählenden Hagen 56,2. In der RKI-Übersicht werden weiterhin Hamm (77,8) und Remscheid (59,3) mit Werten von über 50 ausgewiesen. Bei Werten über 50 müssen die Behörden in NRW zwingend weitergehende Einschränkungen für das öffentliche Leben erlassen.

Die über 360 000 Einwohner zählende Stadt Wuppertal teilte zudem auf ihrer Internetseite mit, dass mit Stand Mittwochabend der Wert von 50 überschritten wurde. Ein Stadt-Sprecher berichtete am Donnerstagmorgen, dass der Wert der sogenannten 7-Tage-Inzidenz bei 53,24 liege.

Der Krisenstab berate am Donnerstagmorgen über weitere Maßnahmen. Seit Ende September seien die Zahlen in Wuppertal wieder gestiegen. Als ein zentrales Ereignis werde dabei eine Garagenparty von Studenten gesehen, bei der über 50 Personen gefeiert hätten, sagte der Stadt-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

In der jüngsten RKI-Übersicht wird Wuppertal noch mit einen Wert von knapp unter 50 (46,5) ausgewiesen. Die Kommunen verfügen aber am schnellsten über die Corona-Zahlen. Der WDR hatte zuvor über die Grenzwertüberschreitungen in beiden Städten berichtet.

Generell stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Tagen. Am Mittwoch meldete das Landeszentrum Gesundheit landesweit 25,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - so viele wie zuletzt Mitte April. Damit stand NRW nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch an der Spitze aller deutschen Flächenländer.