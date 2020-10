«Bei rund 160 000 BVB-Mitgliedern gibt es leider auch keinen technischen Weg, eine solche Veranstaltung in vernünftiger Art und Weise virtuell stattfinden zu lassen», wird BVB-Präsident Reinhard Rauball in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag zitiert. Dagegen soll die Aktionärsversammlung des an der Börse notierten Vereins laut «Kicker» am 19. November virtuell abgehalten werden.