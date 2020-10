Braunkohle-Entscheidung: Regierung verteidigt Umsiedlungen

Spätestens 2038 soll in Deutschland Schluss sein mit der Kohleverstromung. Dementsprechend kann auch die Braunkohleförderung reduziert werden.

Laut dem vom NRW-Kabinett vorgelegten Entwurf für die neue Leitentscheidung soll die beschlossene Umsiedlung von fünf Dörfern im Braunkohlerevier sozialverträglich fortgesetzt und bis 2028 abgeschlossen werden. Mehr als die Hälfte der Bewohner aus den betroffenen Ortschaften sei bereits umgezogen, sagte Pinkwart. Rund 80 Prozent hätten ihre Umsiedlung verbindlich vereinbart.

Zur Leitentscheidung startet laut Pinkwart jetzt eine Online-Öffentlichkeitsbeteiligung. Bis zum 1. Dezember können Bürger, Kommunen und Verbände ihre Meinung abgeben. Auf zwei Veranstaltungen am 15. Oktober in Erkelenz und am 29. Oktober in Kerpen werde die Landesregierung das Konzept vorstellen. Wegen der Corona-Beschränkungen sei die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Veranstaltungen könnten aber auch live im Internet verfolgt werden. Die finale Fassung will die Landesregierung im Frühjahr 2021 beschließen. Dann muss der Landtag das entsprechende Gesetz beschließen.