Grüne fordern Perspektive für Dörfer im Braunkohlerevier

Die Landesregierung hatte zuvor den Entwurf für eine neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau vorgelegt. Dies war nötig geworden, nachdem Bund und Länder das Ende der Kohleverstromung bis spätestens 2038 vereinbart hatten. Dementsprechend kann auch die Braunkohleförderung reduziert werden. In dem Konzept hält die Landesregierung an der umstrittenen Umsiedlung von fünf Dörfern am Tagebau Garzweiler fest.

Für die Bewohner sei es eine existenzielle Frage, wie es für sie weitergehe, sagte Brems. Die Leitentscheidung sei aber widersprüchlich. Einerseits solle um die betroffenen Dörfer zunächst «herumgebaggert» werden, andererseits solle die Umsiedlung bis 2028 abgeschlossen sein.