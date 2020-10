Corona-Infektion: Akanji darf nicht mit zum Spanien-Spiel

Berlin (dpa) - Nach seinem positiven Coronatest darf Manuel Akanji vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nicht mit zum Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Spanien fliegen. Der am Montag positiv getestete Xherdan Shaqiri ist hingegen nicht mehr infektiös und darf deshalb mit zur Partie der Nations League am Samstag, wie die die Agentur SDA unter Berufung auf den Schweizerischen Fußball-Verband (SFV) am Donnerstag berichtete.

Von dpa