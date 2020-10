BFV legt Berufung gegen Urteil im Türkgücü-Pokal-Streit ein

Der BFV argumentiert in der Causa, dass seine Entscheidungen in der Corona-Krise fair und rechtssicher seien. Der Verband hatte Türkgücü als Tabellenführer der unterbrochenen Regionalliga zum Aufsteiger in die 3. Liga ernannt. Im Gegenzug bekamen die Schweinfurter als Tabellenzweite hinter Türkgücü den Startplatz im DFB-Pokal. Türkgücü ging kurzfristig dagegen vor und will selbst im Pokal antreten.

Der Deutsche Fußball-Bund setzte unterdessen das am 11. September verschobene Schalke-Spiel neu für den 3. oder 4. November an. Der BFV, der neben dem Gang zum OLG auch noch eine Entscheidung vor einem zuständigen, unabhängigen Schiedsgericht anstrebt, gab sich optimistisch, dass der Rechtsstreit bis Anfang November geklärt ist.