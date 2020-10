Corona-Fall beim Gegner: Partie der deutschen U19 abgesagt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das in Düsseldorf geplante Test-Länderspiel der deutschen U19-Fußballer gegen Frankreich ist wegen eines Corona-Falls beim Gegner abgesagt worden. Die für Donnerstag angesetzte Partie könne nicht stattfinden, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit den Behörden getroffen worden, nachdem es im französischen Team einen positiven Test auf das Coronavirus gegeben habe. Bei der deutschen Auswahl von Trainer Christian Wörns waren nach DFB-Angaben dagegen alle Tests negativ.

Von dpa