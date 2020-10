Götze peilt Rückkehr in Fußball-Nationalmannschaft an

Eindhoven (dpa/lnw) - Mario Götze peilt nach seinem überraschenden Wechsel zur PSV Eindhoven in die niederländische Eredivisie eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an. «Definitiv möchte ich wieder zurück in die Nationalmannschaft», sagte der offensive Mittelfeldspieler am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung beim Europa-League-Teilnehmer. «Ich bin gerade 28 Jahre alt. Ich habe immer noch große Ambitionen», erklärte der frühere Dortmunder vor Medienvertretern. Erst einmal aber wolle er bei seinem neuen Club ankommen, seine volle Fitness wieder erlangen und spielen. «Das ist das Hauptziel.»