Tödlicher Angriff in Dresden: Täter weiter unbekannt

Von dem Unbekannten, der die beiden Männer am vergangenen Sonntagabend unvermittelt in der Altstadt angegriffen und schwer verletzt hatte, fehlt weiter jede Spur. Ein 55-Jähriger aus Krefeld starb später im Krankenhaus, ein 53-Jähriger aus Köln wird behandelt. Am Tatort war ein Messer gefunden worden, das nach Einschätzung der Ermittler im Zusammenhang mit der Tat steht. Zu Motiv und Hintergrund in dem Fall wird weiter ermittelt.