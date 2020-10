Corona: Gesundheitsamt will neue Maßnahmen vorschlagen

In Köln ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche zuletzt immer weiter gestiegen. Am Donnerstag lag sie nach Angaben der Stadt mit 45,4 nicht mehr weit entfernt von der kritischen Marke 50. Ab dieser müssen Behörden in NRW zwingend weitergehende Einschränkungen für das öffentliche Leben erlassen. Weil die Marke von 35 bereits überschritten wurde, hatte Köln zum Beispiel beschlossen, dass in Kinos oder bei Konzerten auch am Sitzplatz eine Mund-Nasen-Maske getragen werden muss.