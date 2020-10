Sprunghafter Anstieg: Kreis Unna mit Infektionswert über 50

Unna (dpa) - Mit dem Kreis Unna ist ein weiteres Gebiet in Nordrhein-Westfalen über die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen geklettert - ein sprunghafter Anstieg. Der Kreis registrierte am Donnerstag 65 neue Coronavirus-Fälle, die meisten in Lünen und Unna, und liegt damit nach eigenen Berechnungen über dem Wert, ab dem weitere Einschränkungen zur Eindämmung des Virus erfolgen müssen.

Von dpa