«Fordern ist das eine, sich um Umsetzung zu bemühen, das andere», hieß es laut «WAZ» in einem vierseitigen Bewerbungsschreiben Kaddors an den Duisburger Kreisverband der Grünen. Die Partei müsste sie auf einen Listenplatz wählen. Kaddor würde dann im Duisburger Süd-Wahlkreis antreten.

Die 42-Jährige war Mitbegründerin des Liberal-Islamischen Bundes und ist unter anderem durch Auftritte in Talkshows bundesweit bekannt. Kaddor, die in Ahlen als Tochter syrischer Einwanderer geboren wurde, schrieb laut «WAZ» in ihrer Bewerbung: «Ich trete hier nicht als «Quotenmigrantin» an.» Die Grünen stünden «immer uneingeschränkt auf Seiten unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung - eingebettet in eine gesunde Umwelt und Natur. Genau dort würde ich mich selbst verorten».