Nach LKW-Brand wieder mehr Bahnverkehr über A40-Brücke

Mülheim (dpa/lnw) - Gut drei Wochen nach dem schweren Tanklaster-Brand auf der A40 bei Mülheim nimmt der Zugverkehr über die an der Unfallstelle beschädigte Bahnstrecke Fahrt auf. Ein Gleis sei wieder frei, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag. Vom kommenden Montag (12. Oktober) an fahren wieder Züge der S-Bahnlinie S1 halbstündlich in beide Richtungen zwischen Essen und Mülheim-Styrum. Zuvor hatten schon vereinzelt Züge die Bahnbrücke über die A40 genutzt, seit wenigen Tagen verkehren auch Züge der S-Bahn-Linie 3.

Von dpa